Falconara rubava nella scuola del sindaco-preside | denunciato 47enne di Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024)Marittima, 3 giugno 2023 – Per ben tre volte era riuscito ad introdursi nei locali dell'Istituto superiore Cambi Serrani di, ladove ilStefania Signorini èda diversi anni, riuscendo a rubare i soldi dai distributore automatici di cibi e bevande:in stato di libertà unproveniente da. A scoprirlo sono stati i carabinieri della locale Tenenza, al termine di una meticolosa attività di indagine che è durata alcuni mesi. Nel periodo tra il 31 dicembre 2023 e il 7 febbraio 2024, in diversi orari e in tre giorni differenti, l'uomo ha forzato la finestra di un bagno sul retro, per poi accedere liberamente al plesso scolastico. A quel punto, una volta dentro, si è diretto verso le macchinette di snack e drink, riuscendo ad asportare complessivamente 275 euro.