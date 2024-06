F1 Ferrari può vincere il Mondiale Costruttori 2024? Questione di evoluzione e adattamento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) Può essere la conquista delun obiettivo concreto per la? L’aritmetica dice che la Scuderia di Maranello ha già assommato 252 punti, 34 in meno della Red Bull. A questo punto della stagione, il Cavallino Rampante può e deve quindi essere considerato un pretendente alla corona iridata riservata ai Team. Frederic Vasseur, nelle scorse settimane, aveva avanzato l’ipotesi che potesse essere questo il traguardo principe per il quale le Rosse avrebbero dovuto lottare nella stagione corrente. In effetti, il manager transalpino è conscio del fatto che la blasonata struttura da lui diretta può vantare due punte, mentre il Drink Team è a tutti gli effetti imperniato attorno a Max Verstappen. Senza nulla togliere a Sergio Perez, il messicano non vale certo l’olandese.