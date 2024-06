Ecobonus auto 2024 boom di richieste | già usato il 666% dei fondi per le elettriche Come richiederlo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giugno– Un vero successo le prenotazioni dicon gli: a meno di sette ore dall’apertura delle, il 66,6% delle risorse stanziate dal ministero delle Imprese e del Made in Italy risultava già impegnato. Utilizzati a loro volta anche il 4,2% deiper le ibride e il 21,8% di quelli per leendotermiche. Al via gli incentivi per compraree ibride.ottenerli: la piattaforma"Si delinea un successo per la campagna di incentivi del governo a favore delleche, contrariamente a quanto era avvenuto in passato, vedono per la prima volta un grande interesse del pubblico”, ha commentato all’Ansa Gian Primo Quagliano, presidente del Centro studi Promotor.