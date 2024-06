Ecco quando arriva l’estate Caldo estivo alle porte dell’Italia ma prima le ultime piogge

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) Meteo Italia,. Da alcuni giorni su quasi tutto il Belpaese trae area più fresca èto un po’ il timore chepotesse tardare il suo arrivo. Sicuramente non ci sono state – ancora – temperature sopra la media, ma i violenti nubifragi hanno provocato danni e vittime al nord, come la tragedia in cui sono morti tre ragazzi per la piena del fiume Natisone. A rinfrescare l’aria è l’anticiclone delle Azzorre che consente infiltrazioni di aria fresca provenienti dal nord Europa verso il bacino centrale del Mediterraneo. È questo, secondo 3B Meteo, a determinare l’attuale instabilità sull’Italia. Soprattutto nelle ore centrali della giornata si ha una maggiore vorticità con il riscaldamento diurno rispettoaltre ore della giornata.