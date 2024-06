Delusione Terre il sogno D svanisce ai rigori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) È una beffa atroce quella che spegne definitivamente ilda Serie D deldi Castelli. Dopo il ko 1-0 in Abruzzo, la squadra di Domizzi domina la semifinale playoff di ritorno col Giulianova, segna subito con Stanco e poi spreca almeno tre nitide occasioni per firmare il 2-0 che sarebbe valso la finale (col Terranuova Traiana) ma alla fine si arrende aidove sbagliano Dembacaj, Ferrari e Pampaloni facendo esultare gli 800 tifosi giuliesi arrivati al ’Ricci’ di Sassuolo. Per ilsolo lacrime e chance di ripescaggio ora molto basse. Dopo 8’ Scarlata, di nuovo titolare, con un sinistro a giro sfiora la porta difesa da Boccanera. Al 16’ con il Giulianova momentaneamente in inferiorità numerica per un colpo subito da Cognigni (che reclama un rigore inesistente), arriva il vantaggio di Stanco, che in mischia trafigge Boccanera.