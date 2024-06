Champions League | Vinicius eletto miglior giocatore dell’edizione 2023 24

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Gli osservatori tecnici della Uefa hannol’attaccante del Real MadridJunior comestagionale della/24. Questa la spiegazione data dall’Uefa sulla vittoria del brasiliano: “Si è reso protagonista di una serie di prestazioni sensazionali durante la cavalcata trionfale del Real Madrid, segnando sei gol in tutto, compreso quello che ha definitivamente chiuso i conti nella finale contro il Borussia Dortmund“. Anche il premio comeGiovane della/24 rimane al Santiago Bernabeu. Il vincitore del premio è infatti Jude Bellingham, che ha vissuto una stagione d’esordio straordinaria al Real Madrid, culminata con il trionfo in Uefacontro il suo ex club, il Borussia Dortmund.