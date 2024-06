Caso Amara | giudici ' Davigo non autorizzato a ricevere atti coperti da segreto'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Milano, 3 giu. (Adnkronos) - L'ex componente del Csm Piercamillo"non era in alcun modoe notiziedalinvestigativo" perché l'invio deglideve avvenire "mediante plico riservato con destinatario il Comitato di presidenza del Csm. La migrazione didadeve, dunque, avvenire attraverso il canale comunicativo tracciato dalle normative in materia e giammai può avvenire attraverso quelle comunicazioni riservate e confidenziali, di cui tutti i testi hanno parlato". E' quanto si legge nelle motivazioni deid'appello di Brescia che lo scorso 7 marzo hanno confermato la sentenza a un anno e tre mesi (pena sospesa) per rivelazione deld'ufficio nell'inchiesta sulla presunta loggia Ungheria.