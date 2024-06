Camion esce di strada paura sulla statale Adriatica | chiuso un tratto al traffico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Alfonsine (Ravenna), 3 giugno 2024 – Si è per fortuna rivelata meno grave rispetto a quanto inizialmente temuto la paurosa uscita didi un autoarticolato verificatasi all’alba di oggi (erano da poco trascorse le 5) lungo unrettilineo della16 ‘’ compreso tra Taglio Corelli e Villa Pianta, nel territorio comunale a nord di Alfonsine. Il conducente, un 60enne macedone che stava procedendo con direzione di marcia Ravenna-Ferrara, per cause al vaglio dei Carabinieri della Stazione di Russi ha perso il controllo del mezzo, con la motrice che è piombata in un terrapieno, mentre il rimorchio è rimasto inarrestandosi su una fiancata e occupando l’intera sedele. A richiedere l’intervento dei soccorsi sono stati alcuni utenti in transito.