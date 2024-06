Brescia bimba di 2 anni investita da un’auto È gravissima

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – È in gravissime condizioni all’ospedale pediatrico Civili unadi 2oggi pomeriggio poco dopo le 16 in viale Caduti del Lavoro. L’incidente si sarebbe verificato fuori dalla scuola Little England. Sul posto ambulanza e automedica. Le persone investite da, secondo quanto riporta il riepilogo dell’intervento diffuso dall’ufficio stampa di Areu, sono due: la piccola, rinvenuta in arresto cardiocircolatorio, per la quale sono state avviate sul posto la manovre di rianimazione e un’anziana di 80, portata al Sant’Anna con traumi a una gamba e un braccio. La, invece, è stata condotta d’urgenza ai Civili, sezione pediatrica. Possibile che lae l’anziana fossero insieme e che fra le due ci sia un legame di parentela.