Botte minacce e inseguimento | choc per la giornalista di Fuori dal coro

(Di lunedì 3 giugno 2024) No, Firenze non è una città sicura. L'ennesima dimostrazione di un tristemente consolidato anche dalla classifica del Sole24 ore giunge quest'oggi da un nuovo, vergognoso episodio di violenza perpetrato contro una. Colpevole solo di aver voluto svolgere al meglio il proprio mestiere. Costanza Castiglioni, della trasmissione televisivadal(condotta da Mario Giordano, in onda su Rete 4) è stata minacciata e, secondo le prime informazioni, anche malmenata con violenza da un uomo in moto. Lasi trovava a Firenze, nel popolare quartiere delle Piagge, e voleva ultimare un servizio sulle tante, troppe case popolari occupate dalle famiglie rom (quelli che, da sempre, vengono chiamati zingari). La collega e l'operatore sono riusciti a scappare con la propria auto, letteralmente distrutta.