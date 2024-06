Benevento-Carrarese 2-2 gli azzurri centrano la finale Scoppia la festa in città

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – La vittoria dell’andata ha fatto la differenza per laalla quale è bastato fermare sul pareggio ilper ottenere il pass per laplayoff: la squadra di Calabro affronterà il Vicenza. Contro un avversario più quotato, costruito per vincere il campionato, lava sotto di un gol, pareggia subito poi va nuovamente in svantaggio ma trovandosi con l’uomo in più neldi primo tempo. La rete di Schiavi su punizione messa a segno nella ripresa è decisiva per l’accesso alla. Iltiene il possesso palla, spinge alla ricerca del gol. Latrova difficoltà nel venire fuori dalla propria metà campo, ma tiene i campani lontani dalla porta difesa da Bleve per i primi 12 minuti: Pinato serve Lanini, il cui destro impegna l’estremo difensore dei toscani.