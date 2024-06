Bastone distanziatore il sindacato di polizia locale bergamasco | Necessario per gli agenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 3 giugno 2024) IlC.S.E FLPL S.U.L.P.L (Unitario Lavoratori) per mano del suo segretario provinciale Giovanni Novali interviene nel dibattito di questi giorni sulin dotazione agli. Ilnon condivide le asserzioni di carattere giuridico emerse dagli ultimi comunicati dell’Amministrazione di Bergamo pubblicati sui giornali, in merito alla possibilità di assegnare ilalladi Bergamo, le quali a parere di questa organizzazione sindacale non collimano con l’attuale assetto normativo in materia di strumenti di autotutela assegnati al personale di. Innanzitutto, occorre premettere che ilnon è un’arma, e che se da un lato appare assolutamente corretto che il Ministero dell’Interno sia l’Organo competente in materia di armi, appare tautologico affermare che, a contrario, non può esercitare la propria competenza su ciò che arma non è.