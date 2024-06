Atletico Madrid | Joao Felix rifiuta il Benfica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il fantasista portogheseha un contratto con l’Atléticofino al 2027, ma vorrebbe tornare al più presto al Barcellona con un nuovo prestito. Secondo il quotidiano “Sport“, il portoghese avrebbeto una proposta del, club nel quale ha già militato, preferendo un ritorno in Catalogna dove sarebbe ben accolto dopo le buone prove nella stagione appena conclusa, dove ha segnato 10 gol e fornito sei assist in 44 partite. Il nazionale portoghese piace al neo allenatore Hansi Flick e il Barcellona sta lavorando da tempo con l’Atléticoper un nuovo prestito in vista della prossima stagione.ilSportFace. .