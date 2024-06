Anticipazioni Io Canto Family del 3 giugno Al Bano torna tra i giudici

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tutto prono per il nuovo appuntamento con Io, il talent show condotto da Michelle Hunziker che arriva alla sua terza puntata: il programma va in onda il 3su Canale 5 in prima serata. Dopo il successo delle prime due puntate, la padrona di casa ci trasporta in una gara canora sempre più avvincente. Ecco cosa dobbiamo aspettarci. “Io”: ledel 3Io, lo spin-off dell’acclamatissimo talent show di Canale 5, è pronto per tenerci compagnia con un nuovo appuntamento programmato per lunedì 3. La versione dedicata al talento delle famiglie condotta da Michelle Hunziker è infatti arrivata alla sua terza puntata e promette di regalarci tante nuove emozioni canore. La scorsa puntata, dopo lo scontro tra le sei squadre capitanate da Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Benedetta Caretta e Cristina Scuccia, ihanno deciso di eliminare Aurora Cavese e sua madre Daniela, parte della squadra di Benedetta Caretta.