Violenza rossa | militante di FdI aggredito all’autogrill Pugni in faccia da uno di sinistra

(Di domenica 2 giugno 2024) “Quel ragazzo era una furia. Mi ha sorpreso alle spalle mentre stavo per entrare in bagno, ha iniziato a colpirmi con tutta una serie dialla nuca e al volto. Mi tirava ie mi spostava il braccio con cui tentavo di parare i colpi. E’ stato terribile, ho avuto davvero paura”. A parlare all’Adnkronos è Federico,23enne di Fratelli d’Italia,ieridi Montepulciano, sull’autostrada che da Roma – dove era stato alla chiusura della campagna elettorale del partito – lo stava riportando a Bologna, dove abita. Medicato nell’ospedale del capoluogo emiliano, il ragazzo è stato refertato con una prognosi di sette giorni per un trauma cranico. L’aggressione: il racconto deldi FdI “Tutto è iniziato intorno alle 20.