Venezia promosso in Serie A dopo due anni | Cremonese ko in finale playoff

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Ilinduedi assenza. E’ festa grande allo stadio Pier Luigi Penzo, dove i lagunari, forte dello 0-0 dell’andata che ha concesso loro di poter giocare per due risultati su tre, la sbloccano nel cuore del primo tempo grazie al gol di Gytkjaer e coronano una stagione straordinaria riuscendo a centrare il grande obiettivo, anche se adesso si dovrà fare i conti con il probabile addio da parte di Vanoli. Sfuma il sogno, invece, per ladi Stroppa: i grigiorossi ci riproveranno l’anno prossimo. In un Penzo delle grandi occasioni la prima occasione è la conclusione di Tessmann, che termina fuori non di molto. Risposta Cremo con Tsadjout che calcia e trova la parata di Joronen, poi grande occasione con Sernicola che converge sullo spigolo dell’area e per un soffio non trova la porta.