Twin Peaks 4 | i 9 misteri da svelare nella possibile serie sequel

(Di domenica 2 giugno 2024) Quandodi David Lynch e Mark Frost debuttò nel 1990, cambiò definitivamente il panorama televisivo. Unaestremamente influente, che ha intersecato le linee di genere, incorporando umorismo insolito, cliché horror e melodramma a livello di soap opera. Inizialmente, il classico di culto ruotava attorno a una domanda essenziale: chi ha ucciso Laura Palmer? È questo il dilemma che porta in città l’agente speciale dell’FBI Dale Cooper, coinvolgendolo in un’indagine a cavallo tra il reale e il fantastico. La ABC, però, spingeva perché gli autori rivelassero l’identità dell’assassinostagione 2. Risolto il problema centrale dello show, gli ascolti calarono, determinando la prematura cancellazione dellanel 1991. Mentre Lynch curava il prequel: Fire Walk With Me, il pubblico rimase in bilico, per il finale cliffhanger della seconda stagione, per ben 25 anni.