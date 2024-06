Traffico Roma del 02-06-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 2 giugno 2024) Luceverdevedi trovati all’ascoltonel complesso regolare scorrevole lungo la rete viaria della città metropolitana dial momento non sono presenti particolari disagi alla circolazione dalle ore 17 celebrazione del Corpus Domini tra le basiliche di San Giovanni Laterano è Santa Maria Maggiore alla presenza di Papa Francesco con processione tra San Giovanni è Santa Maria Maggiore lungo via possibile chiusura in Piazza di Porta San Giovanni via e Piazza dell’esquilino non sono da escludere i disagi ale fino alle ore 22 manifestazione.con è chiuso alin via di Tor Sapienza nel tratto compreso tra Piazza Cesare De Cupis e via Adriano Cecioni deviazioni per le linee locali delle trasporto pubblico e comunque per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito