Tiro a segno Sofia Ceccarello cerca una complicata carta olimpica attraverso il ranking a Monaco di Baviera nella carabina 10 metri

(Di domenica 2 giugno 2024) Si apre adi, in Germania, l’ultima competizione valida per ilolimpico di, che si chiuderà ufficialmente domenica 9 giugno:tappa della Coppa del Mondo 2024 in terra teutonica, l’Italia, oltre alle concrete speranze di pass per Parigi 2024la classificapistola automatica con Massimo Spitre posizioni con Barbara Gambaro, nutre delle residue opportunità ancheda 10con, tenuta in corsa dall’aritmetica comunque anche da 50. L’azzurraad aria compressa da 10, dovrà però essere perfetta sia nelle qualificazioni che in finale, e sperare in qualche aiutino dalle dirette avversarie: per restare in corsa, la tiratrice italiana, al netto di future riallocazioni al momento impossibili da prevedere, in base a quelle che saranno le scelte dei Paesi che hanno conquistato dei pass olimpicispecialità, dovrà sperare che l’australiana Charlotte Rose Bland non rientri tra le prime 50 della classifica adi