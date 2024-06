Sanità scontro politico | L’ospedale non è a rischio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Impossibile che durante una campagna elettorale locale,e ospedale non entrino nel dibattito. Sul nosocomio Angioloni di San Piero e sui servizi sanitari la lista civica "Andare Oltre" assicura i cittadini che si batterà per la salute di tutti. "Il Cau che doveva essere la risposta alle emergenze del nostro territorio, al contrario è diventato un problema.Angioloni è in progressivo smantellamento: la farmacia e l’ambulatorio diabetologico non ci sono più. Il servizio ambulanza per lo spostamento dei nostri concittadini verso valle, dove sono stati trasferiti alcuni servizi anche per gli invalidi al 100%, dal 1° giugno sarà a pagamento (tranne pazienti con ADI). E non sarà una cosa da poco, il servizio costerà 110 euro entro 36 chilometri, più 2,50 euro a chilometro oltre ai 36 chilometri per andata e ritorno.