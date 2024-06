Roland Garros 2024 day 7 | grazie Nole grazie Lorenzo Paolini cala il poker azzurro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Il day 7 delè cominciato alle 11 del mattino ed è finito alle 3 del mattino (seguente), ma le ultime quattro ore e mezza di gioco hanno praticamente cancellato tutto quanto accaduto in precedenza. Merito di Novak Djokovic eMusetti, che hanno disputato una partita fantastica, fatta di ribaltamenti di fronte, colpi spettacolari e alta intensità. Dopo 5 set, a spuntarla è stato il serbo, che ha ribadito come mai sia il numero uno al mondo e come mai batterlo negli Slam sia così difficile. Musetti però non ha affatto sfigurato, anzi è tornato ad impensierire Djokovic sullo Chatrier ed a sognare in grande, dimostrando grandi passi avanti nonostante poi la sconfitta finale. Che cosa si può dire a questi due giocatori oltre a ‘’ per 4h32? di tennis di altissimo livello, di grandi emozioni e di un match destinato a restare negli annali.