Roland Garros 2024 Alcaraz | Bene essere ai quarti ma l’unico obiettivo è vincere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Carlosha commentato in conferenza stampa la vittoria in tre set con Auger-Aliassime che gli è valsa l’accesso aidi finale del: “Già dopo la partita di primo turno mi sono sentitoin campo e ho capito di poter competere ad alti livelli in questo torneo. Il braccio non mi fa più male e sto prendendo sempre più confidenza con i miei colpi. Idi finale sono un buon risultati, mail torneo”. Su Tsitsipas: “Contro di lui ho sempre vinto (ndr 5-0 scontri diretti). Evidentemente ho un modo di giocare che lo mette molto in difficoltà. Sono sicuro che arriverà concentrato e preparato alla sfida”.: “ai, ma” SportFace.