Pecco Bagnaia trionfa al Mugello | dominio assoluto era partito quinto

(Di domenica 2 giugno 2024) Un altro trionfo per, che in sella alla sua Ducati ha dominato il Gp delprecedendo sul traguardo il compagno di squadra Enea Bastianini e Jorge Martin. Sul podio, quindi, tripletta Ducati. Quarto Marc Marquez.a causa di una penalizzazione di 3 posti in griglia rimediata durante le prove del venerdì, ha preso subito il comando della corsa e non l'ha più mollato, portando alla vittoria la Ducati 'National edition' che era stata preparata per celebrare la Festa della Repubblica: carene con inserti blu, bianco, oro e tricolori come omaggio all'Italia e come augurio per le Nazionali attese dagli Europei di calcio e dalle Olimpiadi di Parigi. Stessi colori anche per le tute die Bastianini. Con questo successo il pilota italiano si avvicina in classifica al leader Martin: 171 i punti dello spagnolo, 153 quelli di