Noi a difesa della Costituzione Meloni scappa Schlein e il comizietto del 2 Giugno alternativo l' ultima sparata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Il Pd si riunisce in piazza Testaccio a Roma per festeggiarsi il suo 2. No alla presenza di leader ed esponenti alle celebrazioni ufficiali: tutti al fianco di Ellycontro il governoe la riforma del premierato. "La nostra è una manifestazione per larepubblicana e per Europa federale che superi unanimità e diritto di voto. Impossibile parlare oggi disenza esprimere contrarietà alla riforma del premierato e dell'autonomia differenziata" ha detto la segretaria del Pd dal palco. Parlando di numeri, lanon ha voluto porre l'asticella. Paura o scaramanzia? Per lei, la seconda: "L'asticella porta iella... Ma un risultato positivo sarebbe frenare lo scivolamento a destra dell'Unione Europea, che purtroppo sta già avvenendo con la complicità dei popolari".