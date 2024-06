Nel furgone 15 piccioni stipati | autista nei guai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024)e roulotte attaccata erano già di per sé piuttosto sospetti. Ma quando gli agenti di Polizia locale hanno voluto vederci più chiaro, hanno scoperto che un camionista greco di 60 anni, pronto all’imbarco dal porto di Ancona nella stessa serata, stava trasportando quindicivivi,nelle gabbie senz’aria e in condizioni igienico-sanitarie apparentemente proibitive. Nei confronti dell’uomo è scattata una sanzione da 800 euro. È il bilancio dell’operazione effettuata dagli uomini del Comando di Palazzo Bianchi nel pomeriggio di venerdì, in un’area di sosta del supermercato Lidl di via Marconi. Gli animali erano stati rinchiusi all’interno di un mezzo stracolmo di pacchi, in voliere decisamente piccole e, per di più, erano rimasti esposti al caldo cocente del sole.