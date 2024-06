Milan 17 anni fa l’ultima Champions League | Cardinale visto Florentino Perez?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 2 giugno 2024) Mentre il Real Madrid diha vinto la 15a, ilè fermo a 7 da 17che fai? C’era una volta il, quello fortissimo e in grado di vincere per ben sette volte la. Oggi però di quelnon è rimasto che uno sbiadito ricordo. Sono passati 17dalvolta in cui un capitano rossonero ha alzato al cielo la coppa dalle grandi orecchie. Tanti, troppi. Nel frattempo, invece, il Real Madrid continua a vincere, con quel Carlo Ancelotti che proprio 17fa ha regalato alla sua ultima. I Blancos grazie alla vittoria contro il Borussia Dortmund hanno portato a casa la loro 15a coppa, ma ora la differenza grande con ilnon è solo nella rosa, quando più nella mentalità.