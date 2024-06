Mercato Napoli affare low cost dalla Francia | gioca nel ruolo di Di Lorenzo!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 2 giugno 2024) In attesa di conoscere il futuro di Giovanni Di, ilpotrebbe prendere untore proprio neldell’attuale capitano partenopeo. Dopo un campionato davvero deludente da parte della loro squadra del cuore, i tifosi delsono tutti focalizzati su Antonio Conte. Il tecnico pugliese, infatti, è il prescelto di Aurelio De Laurentiis per guidare la squadra azzurra per le prossime stagioni. In città, di fatto, è scattata già la mania dell’ex ct dell’Italia. Con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina partenopea, di fatto, i tifosi hanno dimenticato in un secondo la stagione traumatica appena terminata, anzi già stanno sognando una nuova vittoria del campionato. Tuttavia, in attesa dell’annuncio ufficiale dell’ingaggio del tecnico pugliese, in casa azzurra bisogna segnalare il caso che riguarda ‘ Giovanni Di’.