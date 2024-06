Meloni alla mostra su Mazzini con Sangiuliano | Più forti con il legame patria-famiglia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 2 giugno 2024) Al termine della tradizionale parata militare su via dei Fori Imperiali per la Festa della Repubblica, Giorgiaha visitato al Vittoriano la'L'ultimo ritratto:e Lega, storie parallele del Risorgimentò. «L'arte è lo specchio dentro il quale si riflettono l'energia e la profondità culturale di un popolo. Le sculture, i quadri e ogni opera artistica sono forme nelle quali si materializzano l'anima dell'artista e lo spirito del tempo della società in cui egli vive. Quando l'arte si sposa con la passione civile diventa fonte di ispirazione e moto di rinascita umana, sociale e politica», scrive la presidente del Consiglio, nel suo contributo. «È esattamente ciò che ritroviamo nelle opere di Giovanni Spertini e Silvestro Lega, due artisti ma anche due patrioti che hanno contribuito a rendere immortale l'immagine del loro punto di riferimento: Giuseppe