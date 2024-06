Malore in strada volontario salva uomo | Non sono un eroe gesti che gratificano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Montevarchi (Arezzo), 2 giugno 2024 – Fare del bene al prossimo è una sua missione. Magari, però, mai avrebbe immaginato dire una vita su di unamolto trafficata, come la regionale 69, a pochi metri dal semaforo centrale di Montevarchi all’incrocio con Via Dante. Massimo Pierazzi presta la propria opera di volontariato alla Misericordia di Montevarchi da un anno e mezzo circa e proprio nel bel mezzo di un servizio che stava concludendo si è ritrovato fronte a una scena piuttosto drammatica, unsdraiato a terra sulle strisce pedonali con un’altra persona di nazionalità tedesca intenta a praticargli un massaggio cardiaco. Il destino, per fortuna, ha voluto che si trovasse nel punto giusto al momento giusto, non ha esitato un attimo nell’accostare l’auto con la quale viaggiava assieme a mamma e figlio e correre verso l’che, a detta di coloro presenti sul posto, non se la stava passando assolutamente bene: "Una delle prime cose che ti insegnano al corso per soccorritori è quella di dare sempre la propria mano semmai ci trovassimo di fronte a un evento drammatico.