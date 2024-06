L' ultimo ritratto | Mazzini e Lega storie parallele del Risorgimento | il capolavoro di Silvestro Lega in mostra al Vittoriano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Il VIVE,e Palazzo Venezia, diretto da Edith Gabrielli, inaugura la“L'del”, in corso fino al prossimo 8 settembre a Roma, presso la Sala Zanardelli del. Al centro del progetto espositivo Gli ultimi momenti di Giuseppedi, un dipinto di straordinaria intensità, oltre che di assoluto rilievo artistico, in cui il Padre della Patria vienequalche ora prima della morte in tutta la sua fragile e composta umanità, ribadendo il ruolo centrale della pittura nel processo di trasmissione della memoria storica. Ad oggi conservata nel Museum of Art, Rhode Island School of Design di Providence (USA), grazie alla volontà del Ministero della Cultura ed all'impegno diplomatico degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro Gennaro Sangiuliano, l'opera – una delle icone del nostro– viene esposta al, simbolo per eccellenza del, della Repubblica e dell'identità storica, artistica e culturale italiana.