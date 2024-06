LIVE Musetti-Djokovic 5-7 7-6 6-2 2-3 Roland Garros 2024 in DIRETTA | break del serbo che prova a ritrovare energia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ANDREESCU 3-2 Anche con la spia della riserva accesa, ilriesce sempre a trovare la chiave per dare il meglio di sé e, speriamo di no, girare le partite. Suo il 1°del quarto set. 40-A Favoloso dritto lungolinea da fuori dal campo di. Numero del 24 volte campione Slam. 40-40 LA PRIMA VINCENTE E L’URLO! 40-A Spinge bene con il dritto, largo lo slice difensivo di. Attenzione! 40-40 Doppio fallo (2°). 40-30 Facile chiusura deldopo la smorzata. 40-15 SUPER PRIMA ALLA “T”! Dritto a campo aperto vincente! 30-15 Di pochissimo larga la risposta di dritto di, che sarebbe stata vincente. Menomale! 15-15 Stecca di dritto. 15-0 Non crediamo a quallo che stiamo per scrivere.