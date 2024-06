LIVE Italia-Cina 1-0 Nations League volley femminile in DIRETTA | 25-23 le azzurre lottano e vincono il primo set!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5 Ennesima fast di Yuan. 6-4 MURONEEEE DI EGONU SU LI! 5-4 Aceeeee di Danesi! 4-4 Orro velocizza il gioco per Bosetti, Caterina non sbaglia. 3-4 Ace di Gong. 3-3 Pallonetto millimetrico di Gong. 3-2 Diagonale imprendibile di Egonu, finalmente un attacco degno del suo nome. 2-2 Invasione a rete di Egonu. 2-1 Li ricambia il favore. 1-1 In rete il servizio di Lubian. 1-0 Si riparte con un colpo profondo di Sylla. 14:00 L’è stata brava a rimanere aggrappata al set nonostante un lungo passaggio a vuoto a metà parziale. Lubian e Sylla le migliori in campo con 5 punti a testa, per laGong e Li con lo stesso bottino. 25-23 ANDIAMOOOOOOOOO! Lubian chiude il set con untempo dietro! 24-23 Wu sbaglia tutto in attacco, set-point per le! 23-23 Egonu sfonda sulle mani del muro nonostante un’alzata non perfetta di Orro.