Le Stelle di Branko ecco le previsioni di domenica 2 giugno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 2 giugno 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di. Ariete Non è male il destino che vi assegnano le, dare e ricevere amore e passione. Splendido aspetto Luna-Marte-Venere-Giove, si può conquistare già in mattinata. Un amore mediterraneo per il vostro segno. Sposatevi all'Argentario, siamo in Toscana terra vostra. Fatti nuovi, cambiamenti inattesi, lungamente pensati fino a diventare ossessione, trovano improvvisamente la loro occasione di realizzarsi. Scommettiamo che avrete il risultato desiderato entro la Luna piena di, prevista per il 22. Martedì, il miglior Mercurio è per voi, soldi. Toro Avrà molta forza creativa la Luna che si affaccia al vostro segno, sarà con voi domani e fino al 4, quando comincia a essere nuova in Gemelli, vostro campo dei soldi.