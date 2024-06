La festa della Repubblica Mezzi in mostra e tricolore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Buon compleanno alla. Oggi anche in città è un giorno diper la nascitaItaliana, la cui storia è cominciata 78 anni fa dalle macerieguerra. Un appuntamento che quest’anno, complice la novitàa Prato per la prefetta Michela La Iacona, uscirà dai locali di via Cairoli (dove ha sede la prefettura) per diventare un momento condiviso da tutta la comunità snodandosi nelle vie cittadine. Il cuore delle celebrazioni del 2 giugno sarà sia in piazza delle Carceri che in piazza Duomo dove, per la prima volta, sarà allestita un’esposizione didelle forze dell’ordine. Anche il conferimento delle stelle al merito per cinque pratesi non si svolgerà più all’internoprefettura ma all’ombra del Castello dell’Imperatore.