La Corea del Nord spedisce altri palloncini pieni di rifiuti e letame ai nemici del Sud È la seconda ondata in pochi giorni

(Di domenica 2 giugno 2024) Un altro esercito divola sui cieli delladel Sud. È ladi questa settimana ma, se la prima volta si erano contati circa 200-300 palloni, stavolta ladelne ha inviati almeno 600. All’interno sono stati trovati, come nel caso precedente,come mozziconi di sigaretta, carta straccia, stoffa, vinile e(anche di origine umana). La mossa sarebbe una risposta ai volantini anti-Pyongyang inviati dagli attivisti del Sud negli scorsi. Le forze armate di Seoul hanno denunciato in una nota ufficiale: “Ladelha ripreso a lanciaredi scarto verso ladel Sud. Ne sono stati identificati circa 600, con circa 20-50 unità all’ora che si muovono nell’aria”. I palloni aerostaticini sono stati rilevati tra le 20 locali di sabato (13 in Italia) e le 10 di questa mattina (3 in Italia), secondo l’annuncio del Comando di stato maggiore congiunto sudno.