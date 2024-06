Il vero senso del 2 giugno sta nel trasmettere la Costituzione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) di Michele Canalini Letti il 2, i risultati di un’indagine svolta di recente nelle scuole (per un totale di più di 1500 allievi) dalla Fondazione Vittorio Occorsio sono decisamente incoraggianti: circa l’84 per cento degli studenti intervistati delle scuole medie sa che la nostraè la legge fondante dello Stato mentre la stessa risposta è stata data dagli studenti delle scuole superiori per l’89 per cento degli intervistati, a cui si aggiunge un 93 per cento di ragazzi che è a conoscenza dell’entrata in vigore nel 1948 della nostra Carta costituzionale. Ma se ci penso bene, non mi devo sorprendere di questi dati. Io stesso, da insegnante delle superiori, so bene quanto si insista su questo tema a scuola, e non solo nell’ambito dell’educazione civica intesa come disciplina curricolare.