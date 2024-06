Il Cile sosterrà il Sudafrica contro Israele

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 giugno 2024) Il presidente del, Gabriel Boric, ha annunciato che il suo paeseildavanti alla Corte internazionale di giustizia nella causaper l’operazione militare a Gaza. “Ho deciso che ildiventerà parte in causa eil caso che ilha presentatodavanti alla Corte internazionale di giustizia dell’Aja, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio”, ha detto Boric in un messaggio al Congresso. “Ci sono già più di 35.000 morti, una situazione umanitaria catastrofica e le infrastrutture di Gaza praticamente devastate”, ha affermato “questi atti richiedono una risposta ferma da parte della comunità internazionale”. Il governono aveva condannato il recente attacco delle truppe israelianeun campo per sfollati palestinesi a Rafah, nella Striscia di Gaza, chiedendo allo stesso tempo “l’immediata sospensione dell’offensiva militare”.