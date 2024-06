Ginnastica Doppio appuntamento regionale al palazzetto Maripose irresistibili Pioggia di medaglie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Ildello Sport di Massa si è trasformato in un prestigioso palcoscenico per le competizioni diritmica grazie alla società delle. Nei giorni scorsi hanno organizzato la 1ª provaSincrogym e la 1ª edizione della Coppa ToscanaRitmica Settore Silver, in collaborazione con la Federazioned’Italia. "Due giornate intense, che hanno portato tante soddisfazioni su più piani, professionale ma anche personale – spiega la direttrice Marianna Bongiorni –. Le nostre ragazze si sono dimostrate pronte e preparate, che sembra significare la stessa cosa ma non è così. Una gara in “casa“ ha un investimento emotivo diverso, e la base forte su cui fare affidamento rimane la propria preparazione fisica e mentale.