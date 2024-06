Evviva di Gianni Morandi ospiti ed anticipazioni di domenica 2 giugno 2024 su Rai 1

Leggi tutta la notizia su superguidatv

torna in prima serata con lo show celebrativo per il 70 anni delle televisione italiana. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera su Rai1: dalle ore 20.40 appuntamento su Rai 1 con il programma condotto e dedicato ai 70 anni della Rai. Il cantante, oramai promosso a conduttore televisivo, sarà in compagnia di Amadeus, Roberto Vecchioni e Francesca Michielin per ripercorrere i 70 anni delle televisione italiana e in particolare per vedere come la Rai ha raccontato la musica. Nel lontano 3 gennaio 1954, quando la Rai inaugurò le trasmissioni ufficiali, la musica era già protagonista con "L'Orchestra delle 15".