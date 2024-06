Elettra morta soffocata a 18 mesi per un tappo di plastica | il volo disperato in elicottero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Venezia, 2 giugno 2024 - Era bella come il sole la piccolaFriselle, 18all’ospedale di Padova dove era stata ricoverata venerdì sera in condizioni disperate.da undiche aveva ingerito mentre era in casa, al Lido di Venezia, e secondo le prime informazioni giocherellava con una bottiglia. I genitori, nella disperazione, hanno provato di tutto per salvare la piccola. Trasferita dal Lido all’ospedale di Padova “Incidenti domestici prima causa di accesso al pronto soccorso” Le foto strazianti sui social Trasferita dal Lido all’ospedale di Padova La bambina è stata portata prima al pronto soccorso del Lido. Quindiè stata trasferita inall’ospedale di Padova. I medici veneziani sono riusciti ad estrarre ildima le condizioni della piccola erano disperate.