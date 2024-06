È stata la stagione peggiore lo sfogo di Mara Venier dopo l’ultima puntata di Domenica In

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 2 giugno 2024)In sta per chiudere una delle stagioni più difficili e controverse della sua lunga storia. La popolare trasmissione televisiva, condotta da, èal centro di numerose polemiche, culminate nel caso del comunicato pro-Israele letto in diretta. Evento che hanno portato la conduttrice a considerare questa come ladi tutte quelle fatte fin qui”.Leggi anche: Parcheggia l’auto in divieto di sosta: muore motociclista. L’attore Mauro Santopietro accusato di omicidio stradale In una recente intervista a Il Messaggero,ha condiviso il suo disappunto e il dolore per quanto accaduto con il comunicato di Roberto Sergio. “Io lo lessi praticamente in diretta, ne ignoravo il contenuto” ha dichiarato