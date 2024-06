Dagli Editoriali ASviS un Festival per aprire gli occhi e chiedere alla politica di guardare al futuro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Con i suoi 1.250 eventi, il Festival dello Sviluppo Sostenibile ha rappresentato una grande mobilitazione dal basso per sollecitare il cambiamento. Un patrimonio di partecipazione democratica che abbiamo il dovere di far progredire. Non possiamo più ignorare tutto ciò che è necessario cambiare per realizzare uno sviluppo sostenibile. E immaginare il cambiamento non basta, bisogna agire se vogliamo davvero un futuro migliore. È questo lo spirito con cui l'ASviS ha voluto animare l'ottava edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, guidata dalla campagna "È il momento di agire. #GUARDIAMOALFUTURO". Anche quest'anno abbiamo scelto di mobilitare milioni di persone sui temi dello sviluppo sostenibile per far conoscere quella bussola che è per noi l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, per portare nuove idee, condividere buone pratiche e riflettere insieme su come poter attuare una transizione ecologica giusta.