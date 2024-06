Chi è Marco Guida l’arbitro italiano convocato a Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024)è un arbitronato Pompei nel 1981. Ha cominciato ad arbitrare nel 1996 e ha raggiunto la Serie A nel 2010, diventando arbitro Fifa nel 2014. È statodesignato a seguire le finali playoff di Serie B sia nella stagione 2021/22 sia 2022/23. Partite che hanno aperto le porte del massimo campionato rispettivamente a Monza e Cagliari. Durante la stagione 2023/24ha arbitrato 17 giornate del campionato di Serie A, tra queste troviamo la partita conosciuta come derby d’Italia tra Juventus e Inter, giocata all’Allianz Stadium di Torino e terminata con il risultato di 1-1 grazie alle reti di Dušan Vlahovi? prima e Lautaro Martínez dopo. Al 42enne originario di Pompei è stato assegnato anche il derby di Roma della 31ª giornata, vinto dai giallorossi per 1-0 grazie al difensore centrale Gianluca Mancini che regala in questo modo al nuovo mister Daniele De Rossi la sua prima vittoria in un derby come allenatore della Roma.