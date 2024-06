Carlo Cimbri presidente del Gruppo Unipol nominato Cavaliere del Lavoro da Mattarella

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 2 giugno 2024) Nell’elenco dei nuovi 25 Cavalieri del, nominati daldella Repubblica Sergio, c’èdelL’importante riconoscimento, viene conferito dal Capo dello Stato, in occasione della Festa della Repubblica, a imprenditori italiani che si sono particolarmente distinti nei settori dell’economia dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa. L’onorificenza del, prende in esame alcune caratteristiche principali dei candidati: per essere insigniti della nomina, infatti, bisogna aver portato avanti la propria attività in autonomia per almeno vent’anni, avere contribuito alla crescita, sia economica sia sociale e allo sviluppo dell’innovazione.