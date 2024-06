Capelli a 80 anni? Con queste acconciature il successo della chioma è assicurato!

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 2 giugno 2024) A ogni donna il suo taglio diad hoc. C’è chi si vede bene con un taglio lungo, chi con un taglio corto e chi, invece, non perde occasione per acconciare laseguendo le tendenze più in voga e gettonate del momento. Ovviamente optando per un taglio anche in base alla forma del viso. Ma se è vero che ognuna di noi ha il suo hairlook preferito è vero anche che ci sono dei tagli che vanno per la maggiore, anche in base all’età. E quali sono i migliori tagli diper gli 80, quelli preferiti dalle donne che hanno raggiunto questa splendida età? Dopo tutto non esiste età per smettere di valorizzare al propria femminilità e per assecondare la propria indole e un taglio dia 80 deve saper tirare fuori tutto il fascino di chi lo porta, in linea con la personalità e lo stile di ogni donna.