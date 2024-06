Biscotti light con 2 soli ingredienti | Sono buonissimi!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di domenica 2 giugno 2024)con 2! Hai delle banane troppo mature e non sai cosa farne? Non gettarle via! Questi frutti posessere trasformati in deliziosicon l’aggiunta di un solo ingrediente. Perfetti per chi segue una dieta controllata, vegetariana, vegana o per chi soffre di intolleranze alimentari, questileggeri e gustosi, ideali per colazione o merenda. Ecco come preparare questi dolcetti facili e veloci.con 2Banane mature Farina di cocco (40 grammi per ogni banana) La Farina di Cocco La farina di cocco è una polvere fine ottenuta dalla polpa di cocco essiccata. È ricca di fibre e priva di glutine, rendendola ideale per chi ha intolleranze alimentari.