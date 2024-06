Benevento-Carrarese 2-2 il rosso a Talia e il jolly di Schiavi mandano la Strega all’inferno | apuani in finale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 2 giugno 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDavanti ai quasi 10mila spettatori del “Ciro Vigorito” non riesce la remuntada alla, costretta al 2-2 che manda inladopo l’1-0 per i toscani maturato all’andata. Pesa come un macigno sull’economia del match l’ingenua espulsione diper doppio giallo alla fine del primo tempo nel contesto di una sfida dove la direzione di gara ha lasciato molto a desiderare. PRIMO TEMPO – Rispetto alle attese della vigilia, mister Auteri opera una piccola rivoluzione gettando nella mischia Meccariello, Nardi e Pinato al posto di Simonetti, Improta e Agazzi per arginare lasoprattutto sulle corsie esterne con un inedito 4-3-3 rispetto al consueto 3-4-3. Prova subito ad accendersi ilche mette paura allacon un paio di situazioni pericolose non sfruttate da Lanini, ma al 18? è proprio l’ex Reggiana con un colpo di testa su calcio d’angolo a segnare l’1-0.