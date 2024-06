Atalanta entra nella storia | il terzo posto per chiudere una stagione incredibile

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 2 giugno 2024) Bergamo. Nemmeno quarantott’ore dopo la festa per le strade della città sul bus scoperto, per l’è già tempo di tornare in campo per l’ultimo impegno di unaestenuante, ricolma di soddisfazioni, ma che ancora altre può regalarne. Il recupero della 29ª giornata con la Fiorentina (domenica 2 giugno ore 18 al Gewiss Stadium, partita rimandata il 17 marzo a causa del malore che colpì Joe Barone) non è una semplice passerella di fine, ma una partita con in palio tre punti importanti che possono valere il, dietro soltanto all’Inter campione d’Italia e al Milan, scavalcando la Juventus ferma a 71 punti. L’ad ora ne ha 69. Vale la Champions League in egual misura al quinto, ma la differenza la fanno i conti, visto che in ballo potrebbero esserci fino a cinque milioni di euro in più da mettere in tasca.