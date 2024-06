Aggredito e derubato da due napoletani a Ibiza | il racconto shock fa scoppiare la polemica

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 2 giugno 2024) L’episodioraccontato dal giocatore fa discutere per aver sottolineato la presunta origine degli aggressori: in questi minuti sono arrivate le scuse. Ore di grande preoccupazione per il giocatore della Sampdoria, Cristiano Piccini, che è stato vittima, insieme alla sua famiglia, di una rapina con aggressione a, dove il calciatore è in vacanza dopo il classico rompete le righe di fine stagione. Ad aver raccontato l’episodio è stato lo stesso calciatore, che sul suo profilo Instagram ha tenuto a rendere pubblico l’accaduto. “Sono stato assaltato da due persone italiane, per l’accento sono sicuro che fossero”, ha scritto l’ex Valencia e Atalanta, tra le altre, scatenando lada parte di chi non ha visto di buon occhio la volontà di sottolineare la presunta origine dei rapinatori.