Vivo Watch GT | arriva il nuovo smartwatch con eSIM

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 1 giugno 2024)GT è ilsmartdell’azienda cinese con, display rettangolare da 1.85? AMOLED e batteria da 505 mAhha presentato undispositivo indossabile:GT. Si tratta del primo smartdicon un display rettangolare, che segna un cambio di rotta rispetto ai modelli precedenti.GT: caratteristiche Esteticamente,GT punta su un design elegante e minimalista. Il display AMOLED da 1.85 pollici è circondato da vetro curvo 2.5D su tutti i lati, offrendo un’esperienza visiva immersiva. La cassa è realizzata in lega di alluminio per garantire leggerezza e resistenza, mentre il retro ospita i sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue (SpO2).GT integra una batteria da 505 mAh, che purtroppo non supporta la ricarica wireless.